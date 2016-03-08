ضبط سفينة أسلحة متوجهة للحوثيين قادمة من إيران

كشفت شبكة ا"سي إن إن" الأميركية أن سفينة تابعة للبحرية الأسترالية ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة التي يُشتبه أن مصدرها من إيران كانت متجهة إلى اليمن عن طريق الصومال.

وقالت البحرية الأسترالية إن إحدى سفنها، التي تقوم بدوريات في المنطقة، اعترضت سفينة صيد صغيرة. وعثرت السلطات على متنها، على أكثر من 2000 قطعة من الأسلحة، شملت بنادق آلية و100 قذيفة صاروخية.

ونقلت "سي إن إن" عن اللفتنانت إيان ماكونوهي، أنه وفقاً لتقييم الولايات المتحدة، فإن الأسلحة أرسلت في البداية من إيران إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، مشيراً إلى أن القيادة المركزية الأميركية ما زالت تجمع المزيد من المعلومات لتحديد الوجهة النهائية للأسلحة.