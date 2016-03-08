قائد عسكري يمني: استعادة الدولة من المتمردين باتت قريبة

اقتربت معركة صنعاء في ظل التحشيد القبلي والعسكري وتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة خصوصاً في المدخل الشرقي للعاصمة.

وفي هذا السياق، قال نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، الفريق علي محسن الأحمر، إن استعادة الدولة من قبضة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح باتت قريبة.

وتفيد الأنباء عن دخول قوات الجيش والمقاومة منطقة مسورة في مديرية نهم بعد معارك عنيفة مع الميليشيات.

وذكر الناطق باسم مقاومة صنعاء، عبدالله الشندقي، أن عشرات القتلى والجرحى من المتمردين سقطوا خلال الاشتباكات في منطقة ملح في مديرية نهم، مشيراً إلى أن مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات استهدفت تحركات المتمردين في نقيل ابن غيلان ومنطقة محلي ومسورة، وأدت إلى مقتل العديد من عناصر الميليشيات وإعطاب آليات وعربات عسكرية تابعة لها.

من جهتهم، نفذ أفراد الميليشيات حملة مداهمات واعتقالات جديدة في صنعاء استهدفت معارضيهم، كما اقتحموا أحياء القاع والجامعة وشارع هائل في قلب صنعاء.

ولفتت مصادر إلى أن الاعتقالات طالت عشرات الشباب في هذه المناطق الذين يتخوف الانقلابيون من انضمامهم لقوات الشرعية.