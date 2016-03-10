انتهاكات الحوثي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

عقد نشطاء من التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان ندوتين عن انتهاكات الحوثي والمخلوع صالح لحقوق الإنسان في اليمن وقدموا شهادات ووثائق عن ضحايا مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وتحت عنوان "الألغام تحصد أرواح الأبرياء .. اليمن نموذجا".. سجلت البعثة العربية لحقوق الإنسان قيام ميليشيات الحوثيين بزرع نحو مائة وعشرين ألف لغم في معظم المدن اليمنية ... ألغام خلفت أكثر من مئتي ضحية معظمهم من النساء والأطفال وتهدد بالمزيد.

وعرض حقوقيون في الندوة وثائق تبين تورط إيران وحزب الله التي قامت بالتدريب وتزويد مليشيا الحوثي بهذه الألغام المحرمة دوليا.

وتحدث توفيق الحميدي رئيس وحدة الرصد والتوثيق في منظمة "سام" للحقوق والحريات عن خروقات المخلوع صالح والحوثي لاتفاقية اوتاوا لحظر الألغام ضد الأفراد التي نصت على تدمير الدول لمخزونها من هذه الأسلحة وأشار الحميدي إلى انتشار الألغام في اليمن منذ العام 2011 حيث قامت حكومة المخلوع صالح في تلك الفترة بزرع آلاف الألغام كما أن ميليشيا الحوثي تقوم بزراعتها الآن.

كما تناولت الندوة الثانية استهداف الصحفيين وعمليات القتل والاعتقال والخطف القصري الذي تمارسه قوات المخلوع صالح ومليشيا الحوثي.

وقال إسماعيل عبدلله عضو وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن ميليشيا الانقلاب استهدفت الصحفيين منذ البداية ومنذ اقتحام العاصمة صنعاء بدأت المعركة بين القلم والبندقية وتم كسر البندقية الحوثية بصمود قلم الصحفي اليمني وقال كان في اليمن قبل الانقلاب "17" صحيفة ورقية يومية و"155" اسبوعية و"26" إصدار نصف شهري و"16" اصدار فصلي وبالإجمالي هناك 265 إصدارا وفي العام 2015 لم يبق من هذه المطبوعات سوى "10" مطبوعات فقط تمجدهم.

وطالب نشطاء المجتمع المدني مجلس حقوق الإنسان بتقديم الحوثي والمخلوع صالح إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستخدامهم أسلحة محرمة دوليا.