محافظ تعز: الجيش سيطر على معابر لميليشيات الحوثي

أكد محافظ تعز، علي المعمري، لـ"العربية"، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققا تقدما كبيرا في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وقال إنه تمت السيطرة الكاملة على منطقة بير باشا ومعبر الدحي وحبيل سلمان والمرتفعات المحيطة به، حيث تدور معارك عنيفة في عدة مواقع لفك الحصار عن المدينة من الجهة الغربية، وتصفية فلول الميليشيات المتبقية عند المداخل الغربية للمدينة.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات من الجيش الوطني أصبحت على مقربة المعسكر الرئيس للواء 35 الذي تسيطر عليه الميليشيات في منطقة الحصب، وتمكنت من الاستيلاء على أسلحة للميليشيات من بينها دبابات.

وأشار المحافظ المعمري إلى أن طائرات التحالف نفذت غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الميليشيات غرب وشمال مدينة تعز وفي ضاحية الجند شرق المدينة وجبهة القبيطة القريبة من محافظة لحج جنوب محافظة تعز.

وأكد أن العملية العسكرية التي بدأت أمس ستتواصل لفك الحصار عن تعز من جميع الاتجاهات تحت غطاء جوي وإسناد كامل من قوات التحالف.

خسائر بشرية ومادية

وأفادت مصادر "العربية" أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحرزا تقدما جديدا اليوم في جبهة المسراخ جنوب مدينة تعز حيث سيطرا على عدد من مواقع الميليشيات في منطقة الأقروض في حين استهدفت طائرات التحالف مواقع وأهدافا مختلفة للميليشيات في تعز وصنعاء والمحافظات المجاورة ملحقة بها خسائر بشرية ومادية.

وبعد توقف لأكثر من أسبوع جدد طيران التحالف العربي، غاراته على عدة أهداف تابعة للميليشيات في العاصمة صنعاء، حيث هز انفجار عنيف، جنوب صنعاء، بعد استهداف مقاتلات التحالف معسكر الحفا، عند سفح جبل نقم.

وفي شرق العاصمة في مديرية نهم تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهةٍ أخرى، بالتزامن مع غارات جوية لطيران التحالف على مواقع المليشيات غرب جبل الشبكة.

من جانبها أفادت مصادر المقاومة الشعبية في تعز بأن العشرات من المتمردين سقطوا بين قتيل وجريح إثر هجمات مكثفة شنتها المقاومة على عدد من مواقعهم، تم خلالها السيطرة على عدد من مواقع الميليشيات منها تبتي الأرانب والخوعة باتجاه البعرارة، ومواقع أخرى في ضاحية الحصب.

يأتي ذلك فيما استهدف طيران التحالف صباح اليوم مواقع وتجمعات الميليشيات شمال مدينة تعز وجبل حبشي والمسراخ وحي الجامعة وضاحية الضباب غرب المدينة.

كما نفذت مقاتلات التحالف غارات عدة على مواقع الانقلابيين في منطقة المخا الساحلية، وشنت غارات متفرقة على مناطق في محافظات ذمار وحجة والجوف وعمران مستهدفة مواقع مخابئ أسلحة للميليشيات اسفرت عن مقتل واصابة العشرات علاوة على تدمير عدد من الآليات.

وفي صنعاء قصفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات في معسكر العرقوب بمنطقة خولان شرق العاصمة، كما استهدفت تجمعات ومخابئ أسلحة للميليشيات في منطقة ذيفان شرق محافظة عمران.