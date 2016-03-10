ميليشيات الحوثي تخرق التهدئة على الحدود السعودية

في أول خرق للتهدئة على الحدود السعودية من قبل الانقلابيين الحوثيين، كشف الدفاع المدني السعودي في جازان عن سقوط عدة قذائف عسكرية من داخل الأراضي اليمنية استهدفت محافظة الطوال الحدودية مع اليمن، ما أدى إلى وفاة مواطن سعودي أمس بجازان وإصابة 3 آخرين بينهم امرأة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وكانت الحدود اليمنية السعودية شهدت تهدئة بعد وساطات قبلية لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات، واستجابة قوات التحالف لذلك عبر منفذ "علب" الحدودي.

في المقابل، جدد طيران التحالف العربي غاراته على أهداف للميليشيات في العاصمة صنعاء، بعد توقف دام أكثر من أسبوع.

وهزت انفجارات عنيفة جنوبَ العاصمة صنعاء حيث أكد شهود عيان، أنها ناجمة عن غارات شنها الطيران على معسكر الحفا، الواقع على سفح جبل نقم، وعلى جبل النهدين ودار الرئاسة جنوب العاصمة. وتزامن القصف، مع تحليق مكثف للطيران في سماء العاصمة صنعاء.

وفي التطورات الميدانية اليمنية الأخرى، وتحديدا في تعز سيطرت قوات الجيش والمقاومة على عدد من المواقع غرب المحافظة منها تبة الخوعة وشارع غزة ومعبر الدحي التي انسحبت منها الميليشيات، وجاء ذلك عقب هجوم واسع للمقاومة والجيش من جميع الاتجاهات على مواقع المتمردين في مناطق البعرارة والحصب والدحي وحبيل سلمان.