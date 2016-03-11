اليمن.. جبهات تعز تشتعل وانهيارات في صفوف الميليشيات

أفادت مصادر العربية بأن الاشتباكات تدور في جميع الجبهات المحيطة بمدينة تعز بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وسط تقدم مستمر للجيش والمقاومة في الجبهتين الغربية والشرقية وجبهة المسراخ- الأقروض جنوب المدينة.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية للعربية أن انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات حدثت في الجبهة الغربية وجبهة الأقروض، في حين قامت الميليشيات بإعادة نشر قوات من اللواء 22 الموالي للمخلوع صالح من ضاحية الجند باتجاه شارع الستين شمال المدينة، غير أن المقاومة تخوض مواجهات عنيفة وغير مسبوقة ضد القوات المنتشرة، وتدور مواجهات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الجهة الشرقية من المدينة حيث تحاول المقاومة التقدم لاقتحام مواقع الميليشيات في التلال الشرقية للمدينة لإسكات مدافعها التي تقصف بها أحياء المدينة.

كما أكدت مصادر الجيش الوطني والمقاومة السيطرة على حي البعرارة، ومعبر الدحي، ومعبر حبيل سلمان، والتقدم باتجاه ما يعرف بمعبر الموت حيث يتمركز عشرات القناصة من الميليشيات.

وأكد قياديون في المقاومة أن العملية العسكرية التي بدأت الأربعاء بدعم مباشر وغطاء جوي من قوات التحالف ستتواصل لفك الحصار عن المدينة من جميع الجهات واستعادة سيطرة الشرعية على محافظة تعز بالكامل.