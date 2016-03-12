اليمن.. مصرع 7 من عناصر الميليشيات بتعز

أكد مصدر عسكري يمني لـ"العربية" أن 7 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا خلال تصدي المقامة لمحاولة تسلل قامت بها الميليشيات فجرا باتجاه معسكر اللواء 35 في ضاحية الحصب غرب المدينة.

وشنت طائرات التحالف عدة غارات على مواقع وأهداف للميليشيات في عدة مناطق أسفرت عن قتل العشرات من عناصر الميليشيات، حيث استهدف القصف مواقع للميليشيات في جبهة كرش الشريجة جنوب شرق محافظة تعز، وفي مديرية مجزر، ومنطقة صرواح شمال وغرب محافظة مأرب.

وفي صنعاء قصفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات في منطقة بني جبر التابعة لقبائل خولان شرق محافظة صنعاء، وجبل بران في منطقة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وفي غضون ذلك حققت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مدينة تعز تقدما جديدا واستعادت السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح شمال وشرق المدينة حيث استعادت السيطرة على جبل الوعش أحد المواقع المهمة في الجبهة الشرقية للمدينة، وعدة مواقع أخرى في الجهة الشمالية للمدينة أبرزها وادي جديد وجبل الزنوج والمرافعات المجاورة للسوق المركزي ومحطة الشرعبي وذلك بعد مواجهات عنيفة.