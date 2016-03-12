هادي يشكر التحالف العربي والسعودية على جهودهما في تعز

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة شكر إلى دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، على جهودهما وعملياتهما التي أسهمت في فك الحصار عن مدينة تعز، واستعادة السيطرة على مناطق واسعة من المدينة في الجبهة الجنوبية والغربية.

ودعا الرئيس اليمني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والمنظمات الخليجية والدولية إلى الإسهام في تقديم المساعدات الغذائية وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والكهرباء والماء في المحافظة التي تعرضت لدمار واسع، إثر عمليات الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على مدينة تعز.

وكانت مصادر "العربية" أفادت أن المقاومة والجيش يحقـقان تقدما متسارعا شرق وشمال مدينة تعز وسط انهيار الميليشيات، حيث استعادت السيطرة على جبل الوعش الاستراتيجي في الجبهة الشرقية للمدينة، ومواقع أخرى في الجهة الشمالية للمدينة، أبرزها وادي جديد وجبل الزنوج، والمرافعات قرب السوق المركزي، ومحطة الشرعبي، وذلك بعد مواجهاتٍ عنيفة.