الجيش اليمني يتسلم المنشآت الحكومية من المقاومة في تعز

أعلن محافظ تعز، علي المعمري، أن قوات من الجيش الوطني بدأت بتسلم المنشآت والمباني الحكومية والعسكرية من المقاومة الشعبية في المناطق التي استعادت الشرعية السيطرة عليها غرب تعز.

وأوضح المعمري أن توجيهات صدرت من نائب القائد الأعلى للجيش الفريق علي محسن الأحمر إلى قائد اللواء 35 بنشر قوات الجيش في كافة المنشآت الحكومية، حيث بدأت فعلاً بالتمركز في المعسكر الرئيس للواء في منطقة الحصب والانتشار في جامعة تعز.

وكان وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبدالرقيب سيف فتح أشار إلى أن نحو 70% من البنية التحتية والمرافق في مدينة تعز دمرتها الميليشيات الانقلابية، وأوضح أن المزيد من المساعدات والقوافل الإغاثية ستصل إلى تعز قريباً عبر الممرات الآمنة.

وكان العميد الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، أعلن السبت أن القوات الشرعية سيطرت على مداخل مدينة تعز اليمنية. وشدد عسيري على أنه خلال الأيام المقبلة لن يكون هناك تواجد لميليشيات الحوثي في مدينة تعز.

وقد انتزعت القوات الحكومية اليمنية 300 لغم أرضي وعبوة ناسفة مزروعة عشوائياً من المناطق التي انسحبت منها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في تعز. ألغام وصفها قادة ميدانيون بذات القدرة التدميرية العالية، بل بعضها مضاد للآليات المدرعة.

هذه الألغام هي السبب وفق رئيس هيئة الإغاثة الحكومية اليمنية عبدالرقيب الفتح في تأخر دخول المساعدات إلى أهل تعز، حيث ما زال ينتظر تنظيف الممرات والطرق.

مهمة ليست بالسهلة على القوات الحكومية التي تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة في هذا الخصوص، ولا تمتلك الفرق المدربة والكاسحات المدرعة الكافية لنزع الألغام.