اليمن.. التحالف يحصد 59 من ميليشيات الحوثي

أكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل 59 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح وجرح العشرات إثر غارات للتحالف العربي ومواجهات بعدة جبهات.

وقالت مصادر محلية بمدينة تعزجنوب غربي اليمن إن نحو 24 من مسلحي الحوثي وقوات صالح لقوا مصرعهم اليوم السبت، في المواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أكثر من جبهة ونتيجة لقصف مقاتلات التحالف العربي.

وأكدت المصادر أن رجال المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني استكملوا عمليات التطهير للأحياء السكنية والمواقع التي تتمركز فيها القوات الموالية للحوثيين وصالح حيث تمكنوا من تطهير مدينة النور والمدينة السكنية غرب تعز.

وفي البيضاء، أكدت مصادر ميدانية مقتل 14 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين في هجوم واسع شنته المقاومة على مواقع الميليشيا في جبل جميدة وجبل الثعالب في قيفة رداع .

كما هاجمت مقاومة البيضاء بعمليتين منفصلتين طقما للميليشيات في طريق البيضاء الزاهر وسيارة أخرى في جبل هرمز بمديرية ذي ناعم. وبحسب مصادر فقد أسفرت العمليتان عن تدمير العربتين ومصرع 6 من عناصر الحوثي والمخلوع.

وتمكنت المقاومة الشعبية في الضالع بوسط البلاد من قتل القيادي في الميليشيات، أبو شعيب الغرباني، و10 آخرين من العناصر الحوثية في مواجهات بجبهة حمك الحدودية بين الضالع وإب.

ولقي مسلح حوثي مصرعه وجُرح آخرون في مواجهات مع رجال المقاومة الشعبية بمنطقتي الشعاور والاهمول بحزم العدين بمحافظة إب .

وفي محافظة ذمار إلى الجنوب من صنعاء، هاجمت المقاومة الشعبية في إقليم آزال منزل أبو يحي الديلمي، مشرف ميليشيات الحوثي والمخلوع بمحافظة ريمة، الواقع في مدينة معبر، ما أسفر عنه سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى من مسلحي الميليشيات.