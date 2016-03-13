اليمن.. التحالف يستهدف معاقل إرهابيين في عدن

أفادت مصادر قناة "العربية" أن طائرات التحالف شنّت ثلاث غارات متتالية على معاقل لعناصر إرهابية في حي المنصورة في عدن، وأوقعت خسائر في صفوف المتطرفين.

وأكدت مصادر طبية ومسؤولون أمنيون أن 19 شخصاً بينهم 17 من عناصر تنظيم القاعدة قُتلوا في الغارات.

واستهدفت غارات التحالف آلية لمقاتلي القاعدة في الحي، كما أصابات مبنى يستخدمه المقاتلون في عملياتهم. وأعقب الغارات اشتباكات بين عناصر المقاومة الشعبية ومقاتلي القاعدة.

وأكد مسؤول أن العملية تأتي ضمن المرحلة الثانية من عمليات تطهير حي المنصورة. وشهد الحي عدة عمليات واغتيالات استهدفت شخصيات ومسؤولين في المقاومة الشعبية والأجهزة الأمنية اليمنية.