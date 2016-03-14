اليمن.. التحالف والمقاومة يكملان مهمة تحرير تعز

بعد كسر الحصار عن تعز، شنت مقاتلات التحالف العربي باليمن سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة الكسارة بشارع الستين شمال المدينة.

في حين أفادت مصادر عسكرية لقناة "العربية" أن المقاومة الشعبية صدّت عدة هجمات من جهة الشمال الغربي. وفي منطقة الكامب وحي القصر شرق المدينة دارت اشتباكات عنيفة مع تقدم المقاومة إلى محيط فندق النصر ومبنى كلية الطب.

وكان محافظ تعز، علي المعمري، قد أعلن أن قوات من الجيش الوطني بدأت بتسلم المنشآت والمباني الحكومية والعسكرية من المقاومة الشعبية في المناطق التي استعادت الشرعية السيطرة عليها غرب تعز.

وأوضح المعمري أن توجيهات صدرت من نائب القائد الأعلى للجيش الفريق علي محسن الأحمر إلى قائد اللواء 35 بنشر قوات الجيش في كافة المنشآت الحكومية، حيث بدأت فعلاً بالتمركز في المعسكر الرئيس للواء في منطقة الحصب والانتشار في جامعة تعز.