اليمن.. 23 قتيلاً من الميليشيات بمعارك شرسة في تعز

قتل نحو 23 من ميليشيات الحوثي وصالح في معارك عنيفة في تعز عقب سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة على معسكر الدفاع الجوي وتبة الدفاع الاستراتيجية، هذا فيما تم التصدي لهجمات مضادة شنتها الميليشيات في محاولة لاستعادة ما خسرته من مواقع، في غضون ذلك وصلت إلى تعز قافلة مساعدات تتكون من مئة ألف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وسيطر الجيش الوطني والمقاومة في وقت سابق على معسكر الدفاع الجوي الذي يقع شمال غرب تعز، بعد معارك عنيفة سقط على أثرها قتلى وجرحى من الطرفين.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن السيطرة على معسكر الدفاع الجوي تعتبر انتصارا كبيرا تحققه المقاومة وقوات الجيش الوطني منذ تحرير الجبهة الغربية لتعز.

وتطل تبة الدفاع الجوي الاستراتيجية على جبل الوعش والثلاثين والخمسين والستين والمدينة السكنية والزنقل.

وتشير المصادر إلى أن المقاومة والجيش تجاوزا مدينة النور ومنطقة البعرارة، وسيطرا على مدرسة أبو عبيدة في عصيفرة.

وعلى صعيد عمليات الإغاثة الإنسانية، وصلت إلى تعز قافلة تحمل مساعدات غذائية مرسلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز سفراء العطاء، وتضم نحو مئة ألف سلة غذائية، وقد وصلت هذه الحملة إلى تعز عقب فتح معبرين في غرب وجنوب المدينة وتطهيرهما من الميليشيات.

وفي السياق ذاته، وصلت إلى صعدة نحو 220 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم مستشفى السلام، هذه المساعدات قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع التحالف.