البدء بنزع ألغام ميليشيات الحوثي على الحدود السعودية

كشفت مصادر محلية يمنية عن البدء في نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية على الحدود مع السعودية.

وذكرت المصادر أن اللجنة التي تتكون من خبراء ألغام وصلت إلى "المثلث، والضيعة، والحصامة" بمديرية شدا الحدودية مع المملكة.

من جهته أكد العميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي أن موضوعي التهدئة ونزع الألغام على الحدود السعودية اليمنية لا يزالان يتمان عبر وساطات قبلية كما أعلن سابقاً.

وأضاف عسيري أن التواصل يتم عبر شيوخ قبائل وأعيان في الجانب اليمني وأضاف عسيري أن المعارك تسير بشكل إيجابي في تعز، وقوات الشرعية في تقدم مستمر لتحرير المحافظة.