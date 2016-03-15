مساعدات سعودية للمدنيين في صعدة معقل الحوثيين

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والجهات المختصة في المملكة بإدخال المزيد من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية الى محافظة صعدة معقل الحوثيين.

وتأتي هذه المساعدات تأكيدا على حرص المركز على إيصال مساعداته الإنسانية إلى محافظات اليمن كافة ومنها صعدة التي تم إرسال مئتين وعشرين طناً من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لها والتي ستدعم أعمال مستشفى السلام الذي لا يزال يقدم خدماته للمواطنين اليمنيين دون تمييز بدعم وتمويل كاملين من المملكة.

ميدانياً أعلن المركز الإعلامي للمقاومة في تعز مقتل 23 مسلحاً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة التي تمكنت من استعادة موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي والسيطرة على مفرق شرعب على الطريق الرابط بين تعز والحديدة.

وأشار المركز إلى مقتل 10 عناصر من قوات الشرعية إضافة إلى إصابة ثلاثين.

كما قُــتل مدنيان وجُرح 19 آخرون خلال قصف للمتمردين على الأحياء السكنية.

فيما أكدت مصادر "العربية" أن الميليشيات بدأت حملة اعتقالات في أوساط الشباب وسكان الأطراف الشرقية لمدينة تعز كما نشرت تعزيزات عسكرية في جبال منطقة القاعدة المطلة على ضاحية الجند ومطار تعز.