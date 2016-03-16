خرق جديد للتهدئة.. قذائف حوثية على الطوال بجازان

في خرقٍ جديد للتهدئة على الحدود السعودية - اليمنية، أطلقت الميليشيات الحوثية قذائف عدة على محافظة الطوال في منطقة جازان، نـتج عنها إصابة أحد المقيمين.

وتفرض القوات السعودية المشتركة على امتداد الشريط الحدودي بين السعودية واليمن طوقاً من الأمن وعلى كافة الجبهات، ومنذ بدأ سريان اتفاق التهدئة الذي سعت إليه شخصيات قبلية يمنية، لا تزال أعين الرقابة الأمنية على الحدود السعودية اليمنية تراقب الحدود بحذر.

يُذكر أن هذا الخرق ليس الأول منذ الاتفاق على هدنة على الحدود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القرى اليمنية الحدودية.

وفي تعز كشف المتحدث باسم المجلس العسكري للمقاومة الشعبية في محافظة تعز العقيد منصور الحساني عن استعدادات عسكرية وشعبية لدحر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من مناطق الساحل الغربي للمحافظة خلال الأيام المقبلة.

تأتي هذه التصريحات بعد نجاح المقاومة الشعبية في استعادة السيطرة على مديرية الوازعية الجبلية الواقعة شمال شرقي باب المندب، وذلك بعد مواجهات متواصلة منذ عدة أشهر بمختلف الأسلحة بين الميليشيات والمقاومة الشعبية.

وأكدت مصادر ميدانية أن المقاومة تتقدم نحو منطقة موزع، ومنها إلى منطقة البرح على الطريق الرابط بين تعز والحديدة غرباً في حين يخوض اللواء الرابع حزم التابع للجيش الوطني مواجهات متواصلة مع الميليشيات في منطقة ذوباب شمال باب المندب.