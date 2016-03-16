اليمن.. مصرع 62 من عناصر الميليشيات في عدة محافظات

أكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل 62 من عناصر الميليشيات الانقلابية وجرح عشرات آخرين، الأربعاء، في مواجهات شهدتها عدة محافظات ونتيجة غارات لمقاتلات التحالف العربي.

وبحسب مصادر في المقاومة الشعبية في تعز، فإن 27 مسلحاً من الحوثيين قتلوا في غارات جوية لطيران التحالف العربي، استهدفت مواقعهم في حي "مصلحة الطرقات" بمنطقة الحوبان وموقع المكلكل بمدينة تعز.

وذكرت المصادر أن طيران التحالف قصف أيضا ست دبابات تابعة لـلحوثيين، ومخازن أسلحة في مواقع متعددة من تعز.

وأفادت مصادر ميدانية أن ما لا يقل عن 22 من ميليشيات الحوثي قتلوا في مواجهات اليوم الأربعاء في عدة جبهات بتعز.

وفي محافظة الجوف شمال اليمن قالت مصادر محلية إن غارة جوية استهدفت سيارة تابعة للحوثيين شمال شرقي منطقة المتون، ما أسفر عن تدميرها ومقتل 6 مسلحين كل كانوا على متنها.

وفي محافظة الضالع بوسط اليمن، قالت مصادر ميدانية إن القيادي بجماعة الحوثي المكنى بـ "أبو أشرف" لقي مصرعه و6 من مرافقيه في كمين للمقاومة بمنطقة ثريد شمال المحافظة.