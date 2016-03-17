المخلوع صالح يحدث انقساماً بين الحوثيين

لم تعد الكثير من الجوانب الحياتية العادية في الوضع اليمني الراهن بمنأى عن التجاذبات السياسية والإعلامية، بما في ذلك القضايا الاجتماعية وصفحات التهاني بالأعراس والمواليد.

يومية "اليمن اليوم" المملوكة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أحدثت ضجة كبيرة بعد كشفها عن قيام رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي صالح الصماد، بإطلاق اسم عفاش على مولوده الجديد، وهو لقب عائلة المخلوع، وأصبح يردده مؤيدو ومناهضو صالح على السواء منذ2011.

ونشرت الجريدة في عددها اليوم الخميس تهنئة وخبرا في الصفحة الأولى بعنوان "أبو عفاش الصالح يهنئ أبو عفاش الصماد"، والمقصود بأبو عفاش الصالح ابن شقيق المخلوع العميد طارق محمد عبدالله صالح.

ورغم أن البعض اعتبر قيام مسؤول حوثي كبير بإطلاق اسم "عفاش" على مولوده الجديد تعبيرا عن متانة العلاقة بين الحوثيين والمخلوع، إلا أن هذا الأمر أثار حفيظة تيار واسع داخل الجماعة المتمردة، خصوصا أولئك الذين مازال صالح عدوا لدودا بالنسبة لهم على خلفية الحروب الست التي خاضها الجيش اليمني ضدهم خلال فترة حكم المخلوع.

وفي تعليق لـ"العربية.نت"، قال المحلل السياسي محمد صالح: كثير من الحوثيين قالوا لماذا لم يطلق عليه اسم عبدالملك "زعيمهم" بدلا من عفاش، والحقيقة أن ما قام به الصماد لم يكن عفويا أو تجسيدا للتحالف بين الحوثيين والمخلوع، بقدر ما يعبر عن انقسامات داخل القيادات الحوثية وخلافات بين الصماد وعبدالملك الحوثي.

وأضاف، صالح الصماد هو رئيس المجلس السياسي "المكتب السياسي" للجماعة، وهذا المنصب يخوله أن يمسك بكافة الملفات السياسية، لكن ما هو حاصل أن كافة الحوارات التي جرت وتجري في عواصم إقليمية ودولية يتمثل وفد الحوثيين فيها بمدير مكتب عبدالملك الحوثي "مهدي المشاط"، والناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام، وحمزة الحوثي ابن عم عبدالملك.

أما داخليا، فإن اللقاءات والحوارات مع قوى حليفة للانقلابين يضطلع بها ابن عم زعيم المتمردين المدعو محمد علي الحوثي، والذي يترأس ما يسمى اللجنة الثورية العليا، بمعنى أن زعيم الجماعة جعل من الصماد مجرد "دمية" وهمشه تماما سياسيا وإعلاميا.