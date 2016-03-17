اليمن.. المعارك شارفت على الانتهاء وبدء إعادة الإعمار

مؤشرات المرحلة الجديدة في اليمن التي تحدث عنها، أمس الأربعاء، المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري، باتت واضحة في مختلف المدن اليمنية.

فقد أعلن عسيري أن المعارك الكبيرة في اليمن شارفت على الانتهاء، موضحاً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلاد.

عسيري شدد في تصريحاته على ضرورة الوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية حتى تصبح قادرة على إقرار الأمن والسلام.

ففي مأرب، أكد الفريق علي محسن الأحمر، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي، ماضيان في استعادة كافة مؤسسات الدولة التي دمرتها ميليشيات الحوثي والمخلوع، وبذل المستطاع لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

أما في تعز، فعادت مئات الأسر التي نزحت هرباً من جرائم الميليشيات إلى منازلها، لتعود معها مظاهر الحياة اليومية المعتادة، فعاد الباعة، وفتحت المطاعم والمحال التجارية أبوابها رغم الدمار والخراب الذي خلفه قصف الانقلابيين.

العديد من أهالي تعز سارعوا إلى ترميم محالهم قبل حصولهم على التعويضات الموعودة، فيما تطوع آخرون في مهام نزع الألغام.

فيما عادت الدوائر الحكومية والمرافق الأمنية هي الأخرى لممارسة مهامها المعتادة.