اليمن.. طائرات التحالف تدمر معظم ترسانة الميليشيات بتعز

دمرت طائرات التحالف معظم ترسانة الميليشيات في تعز، فيما حذرت المقاومة من التفاف الميليشيات للسيطرة على جبل عروس الاستراتيجي، يأتي ذلك وسط سيطرة تامة للمقاومة والجيش الوطني على معظم أحياء المدينة رغم استمرار المعارك في أطرافها لتطهيرها من الميليشيات.

محاولات حثيثة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للالتفاف على مدينة تعز من الجهة الجنوبية الشرقية، حيث حذرت مصادر المقاومة في منطقة دمنة خدير من وجود تحركات وتعزيزات عسكرية كثيفة للمليشيات تم الدفع بها من منطقة الدمنة باتجاه جنوب جبل صبر إلى مناطق الخلل والشقب جنوب شرق تعز، بهدف التقدم لاستعادة السيطرة على موقع قمة جبل العروس الاستراتيجي المطل على المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية.

وتدور اشتباكات عنيفة في منطقة سامع القريبة من دمنة خدير حيث تحاول الميليشيات السيطرة على الجبال الممتدة إلى جبل صبر.

وفي المقابل حشدت المقاومة والجيش الوطني المزيد من المقاتلين والعتاد العسكري في الجبهة الساحلية غرب محافظة تعز وذلك في إطار خطة للتقدم إلى منطقة البرح والسيطرة على الطريق الرابط بين تعز والحديدة.

العقيد عبدالعزيز المجيدي، المسؤول في غرفة عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أكد أن الضربات الجوية دمرت ترسانة كبيرة من أسلحة الميليشيات في تعز وسمحت بتقدم قوات الجيش والمقاومة في جميع جبهات القتال المحتدمة منذ الخميس الماضي.

طائرات التحالف قصفت مواقع للميليشيات في منطقة الملكة بمديرية بني حشيش وأرحب المجاورة شمال شرق العاصمة صنعاء، كما قصفت مواقع وتجمعات أخرى شرق مدينة الحديدة، وفي منطقة حرف سفيان شمال محافظة عمران.

كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية ونقاط تفتيش حوثية في مديرية المتون بمحافظة الجوف.