وزير يمني: ستتوقف الحرب إذا توقف هجوم الميليشيات

كشف عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، في مقابلة مع قناة "العربية" أن هجوم الميليشيات على مناطق وسط وجنوب اليمن هو الذي تسبب في اندلاع الحرب في البلاد، وأن توقف هذا الاعتداء سيؤدي حتماً إلى توقف الحرب.

وأضاف الأصبحي: "ليس هناك نية لأحد بأن يطلق رصاصة واحدة في صدور الأبرياء والمواطنين.. نحن نتلقى فقط للأسف طلقات من مخزن بشري يأتي من شمال الشمال إذا توقف هذا النزيف البشري في اتجاهه إلى الجبهة الوسطى والجبهة الجنوبية ستتوقف الحرب.. المسألة واضحة لا تحتاج إلى كثير من التشخيص.. هناك محافظات في الوسط إقليم الجند والجنوب تعرضت للاجتياح، تعرضت للضرب المباشر من قبل الميليشيات الانقلابية، وبالتالي لا يمكن أن تنعكس الصورة بأن تتجه المناطق الوسطى ومناطق الجنوب لمهاجمة الشمال.. هذا غير وارد على الإطلاق.. لدينا عقلاء في كافة اليمن لا نريد أي مزيد من الدمار لا في صعدة ولا في عمرا ن ولا شرق اليمن أو غربها".