استمرار المواجهات في تعز ومقتل 30 عنصرا من الميليشيات

أفادت مصادر "العربية" أن أكثر من ثلاثين عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا خلال معارك طاحنة تدور منذ فجر السبت في جبهة الضباب غرب مدينة تعز اليمنية، حيث صد الجيش الوطني والمقاومة هجوما كبيرا للميليشيات، في محاولة منها لقطع الطريق الرابط بين تعز وعدن ومحاصرة مدينة تعز مجددا.

وأكدت مصادر ميدانية أن تعزيزات كبيرة وصلت للميليشيات عبر شارع الستين الممتد من ضاحية الجند شرقا إلى منطقة الربيعي غربا على الطريق الرابط بين تعز والحديدة.

مصادر طبية أكد مقتل خمسة مدنيين وجرح العشرات نتيجة قصف الميليشيات أحياء المدينة بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.