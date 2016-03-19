اليمن.. الشرعية تحرر مدينة عسيلان في شبوة من الميليشيات

كشفت مصادر عسكرية ومحلية عن تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مدينة يمنية هامة جنوب شرق البلاد وتطهيرها من ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية.

وبحسب مصادر في الجيش الوطني والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، فقد تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على مدينة عسيلان - ثاني أهم مدن محافظة شبوة - وذلك بإسناد من مقاتلات التحالف العربي وبعد معارك عنيفة مع مسلحي ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى مصرع 13 عنصرا من الميليشيات، فيما قتل اثنان من عناصر الجيش الوطني والمقاومة.

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر ميدانية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات للميليشيات في جبل الهان المطل على منطقة الربيعي، ما أسفر عن تدمير معدل رشاش 12/7 ومصرع أكثر من 20 مسلحاً .

كما أكدت مصادر في المقاومة مقتل 10 من عناصر الميليشيات في مواجهات ميدانية شهدتها عدة جبهات بتعز.

وأشارت المصادر إلى أن من بين القتلى المدعو رداد العمري من أبناء محافظة إب، وهو أحد قيادات ميليشيات الحوثي، وسبق أن شكل عصابات وفرق موت حوثية، بينهم عناصر تنتمي إلى أجهزة المخابرات بمحافظة إب وارتكبت عشرات الجرائم بحق ناشطين مدنيين بمحافظة إب، كما قامت بأعمال قتل وسلب أموال واقتحام منازل مواطنين مدنيين.

وفي تعز أيضا، كشفت مصادر طبية عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 12 آخرين بينهم 4 نساء في قصف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، على حي 26 وسط المدينة.

ورجحت المصادر ارتفاع أعداد القتلى لوجود حالات حرجة وإصابات خطيرة بين الجرحى.