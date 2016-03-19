اليمن..المقاومة والجيش يتصديان لهجوم حوثي على أحياء تعز

في تطورات ميدانية قُتل سبعةَ عشر حوثيا وجُرح العشرات في مواجهاتٍ بتعز، حيث تصدّى الجيش الوطني والمقاومة لهجومٍ على عدد من أحياء المدينة، كما جرت اشتباكاتٌ عنيفة في جبهات سامع الجنوبية.

تعز ما زالت ساحة معارك طاحنة، حيث يسعى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى استكمال فك الحصار بالكامل عن المدينة وتطهيرها بصورة شاملة من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدت لهجمات الميليشيات على أحياء كلابة والأربعين والزنوج وثعبات، وجرت مواجهات عنيفة في جبهات سامع جنوب المدينة، الاشتباكات خلفت عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات.

الميليشيات واصلت قصفها العشوائي على بعض الأحياء السكنية ما خلف قتلى وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء، مع استمرار حصار المدينة من مداخلها الشرقية والشمالية.

وفي محافظة البيضاء قتل وجرح العشرات من الحوثيين في كمين نصبته المقاومة لعربة عسكرية تتبعهم في منطقة العوسج بالقرب من ذي ناعم، ما أدى إلى إحراق العربة وقتل من عليها.

طيران التحالف شنّ غارات على مواقع عدة للمتمردين، حيث تم قصف جبل النهدين في صنعاء، واستهداف معسكر الصمع في مديرية أرحب.