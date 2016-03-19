تعز.. المقاومة الشعبية تصد هجوماً على "اللواء 35"

تمكنت المقاومة الشعبية اليمنية مسنودة بالجيش الوطني من صد هجوم الميليشيات الانقلابية على مواقع المقاومة الشعبية في الضباب ومقر اللواء 35 مدرع غرب مدينة.

وأحرزت المقاومة الشعبية والجيش الوطني تقدما في جبل الهان والتباب القريبة من منطقة الربيعي، كما تقدمت المقاومة الشعبية والجيش باتجاه مفرق شرعب شمال غرب المدينة.

وأفادت مصادر لقناة "العربية" بأن المقاومة الشعبية تقصف مواقع الميليشيات الانقلابية في تبة الشيخ سعيد المطلة على منطقة الربيعي، وتحدثت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات الانقلابية.