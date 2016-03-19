هادي: كل الأبواب مفتوحة لسلام شامل وفق القرارات الأممية

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل ودائم، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد هادي خلال لقائه المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الرياض شدد على أن السلام الدائم هو ما سيجنب اليمن ويلات أي صراعات قادمة، مؤكدا على وجوب أن يعمل الجميع على الوصول إلى كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه عبر ولد الشيخ على بذل كافة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات المتصلة باليمن.