إفشال محاولات للميليشيات لاسترداد مواقعها في تعز

معارك شرسة تدور رحاها في تعز اليمنية، حيث تحاول ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استعادة مواقعها في غرب تعز.

فقد تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة لهجوم كبير شنته الميليشيات على مطار تعز القديم ومقر اللواء 35 مدرع غرب تعز، وسط قصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون على هذه المواقع وقتل أركان حرب اللواء 35 العقيد محمد عبدالله العوني في المعارك.

وفي جبهة أخرى من تعز تقدمت قوات الجيش والمقاومة في منطقة الربيعي وسيطرت على مواقع كانت في قبضة الميليشيات، منها تبتا الخلوة والشيخ سعيد .

وتدخلت مقاتلات التحالف في المعركة، حيث قتل وجرح عشرات الحوثيين جراء غارات على مواقعهم وتجمعاتهم في جبل الهان المطل على منطقة الربيعي غرب تعز، وتم قصف شارع الخمسين وأسفل الدفاع الجوي ومخازن السلاح والذخائر والالغام في جامع بازرعة شرق المدينة.

وفي محافظة شبوة، حيث بدأت قوات الشرعية حملة عسكرية لاستعادة مديريتي عسيلان وبيحان من قبضة المتمردين، وسيطرت على مواقع كثيرة في مدينة عسيلان بعد معارك ضارية شارك فيها طيران التحالف وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

وفي الأثناء قال الناطق باسم المقاومة في صنعاء إن جبهة نهم تشهد ترتيبات عسكرية كبيرة يشرف عليها الفريق علي محسن الأحمر، سيتم من خلالها تغيير مسار المعركة مع وصول تعزيزات نوعية وأسلحة جديدة، مؤكدا أن هذه الترتيبات العسكرية ستسهم في معركة استعادة صنعاء.