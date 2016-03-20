الرئيس اليمني يرحب بجولة مباحثات جديدة

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن قرارات الشرعية الدولية هي المرجعية التي ينبغي على الانقلابيين الانصياع لها وهو ما يؤكد عليه الإجماع الدولي تجاه اليمن منذ إعلان الانقلابيين تمردهم على الدولة وشرعيتها الدستورية.

ونوه هادي في اجتماع بمستشاريه وفريق المفاوضين الحكومي بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد لإحلال السلام في اليمن استنادا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.. مؤكدا ترحيب الحكومة بالمحادثات والتعاطي الإيجابي الذي يهدف الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأشاد بانتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز ومأرب وبيحان والجوف والبيضاء.

هذا ووصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء في إطار الجهود الدبلوماسية التي يبذلها لإنهاء الأزمة اليمنية، وسيجري مشاورات مع قيادات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وعبر ولد الشيخ أحمد عن أمله بعقد جولة مباحثات جديدة أواخر الشهر الجاري.

فيما أكد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في طور عقد جولة جديدة من المشاورات بين كافة الأطراف لإنهاء الصراع.

ميدانياً ارتفع عدد القتلى الناجم عن قصف ميليشيات الحوثي وصالح للأحياء السكنية في تعز إلى تسعة قتلى وعشرات الجرحى، وذلك بعد تلقيهم هزائم متتالية على جبهات عدة في محافظة تعز، هذا في وقت حقق فيه الجيش والمقاومة اختراقا في مأرب بالسيطرة على مديرية حريب، مع تقدمهما في الجوف وشبوة حيث منيت الميليشيات بخسائر كبيرة.