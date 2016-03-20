ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في تعز.. ومطالبات بحمايتهم

دان التحالف اليمني لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان "رصد" المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين في شارع سبتمبر في تعز أمس السبت.

واعتبر تحالف "رصد" أن ما تقوم به الميليشيات يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بحماية المدنيين ومساعدة الضحايا والنازحين.

وكانت مصادر طبية في تعز أفادت أن عدد القتلى من المدنيين ارتفع إلى 26 قتيلا وقرابة 60 جريحا نتيجة القصف العشوائي الذي تتعرض له أحياء المدينة من قبل الميليشيات منذ نهار السبت.

وأكد مسعفون وشهود عيان أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفت بمدفعية الهاون عشوائيا عدة مناطق بينها وادي القاضي وجبل جره وأحياء 26 سبتمبر والزنوج... والجحملية مخلفة قتلى وجرحى وأضرارا كبيرة في المساكن والمحال.

ميدانياً سيطر اللواء السادس والعشرون من الجيش الوطني على مديرية حريب جنوب محافظة مأرب المجاورة لمحافظة شبوة.

في حين تدور اشتباكات بين المقاومة الشعبية والجيش من جهة وبين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من أخرى في مديريتي بيحان وعسيلان الواقعتين في شبوة.

وبحسب مصادر المقاومة، فقد حققت تقدما في المديريتين اللتين تمثلان خطا إمداد للميليشيات إلى محافظة البيضاء، إذ يتم تهريب الأسلحة من شواطئ محافظتي شبوة وحضرموت على بحر العرب، عبر هذه المناطق إلى المحافظات الشمالية.

وفي محافظة تعز، تستمر المواجهات في الضواحي الغربية لمدينة تعز، إذ تحاول الميليشيات استعادة السيطرة على المناطق التي فقدتها في الايام الماضية في جبهة الضباب وضاحية الربيعي على الخط الرابط بين تعز والحديدة.

وسيطرت المقاومة خلال المواجهات على جبل هان الاستراتيجي في المنطقة، كما تشهد جبهتا الذباب والوازعية غرب محافظة تعز مواجهات بمختلف الأسلحة.

بدورها شنت طائرت التحالف غارات مكثفة الليلة الماضية على مواقع عسكرية وتجمعات لميليشيات الحوثي غرب منطقة نهم وبني حشيش، إضافة إلى معسكرات الصمع في مديرية أرحب، كما قصفت معسكر الحفا وأهدافا أخرى في حي النهضة شمال صنعاء.