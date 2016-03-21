إسرائيل تنقل من تبقى من يهود اليمن في عملية سرية

أكدت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل نجحت، في عملية سرية، في إخراج مجموعة ممن تبقى من اليهود في اليمن وجلبهم لإسرائيل ليل الأحد، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وأوضح المراسل أن المجموعة مؤلفة من 17 شخصاً، لكن هناك نحو أربعين يهوديا بقوا في صنعاء ويرفضون فكرة الهجرة لإسرائيل.

يذكر أنه لم يتبق في اليمن سوى بضع عائلات من الطائفة اليهودية القديمة، بحسب ما أفادت وكالة رويترز في تقرير الشهر الماضي (فبراير)، غير أن أفرادها قد يفرون من البلاد قريباً بعد أن سيطر الحوثيون على السلطة في البلاد.

وكانت مضايقات ميليشيات الحوثيين، التي يقول شعارها "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"، قد دفعت غالبية اليهود في السنوات الأخيرة للرحيل عن المناطق الجبلية في شمال اليمن التي ظلوا يعيشون فيها منذ مئات السنين مع المسلمين.