اليمن.. الجيش يتقدم في مأرب والحوثي يصفي معتقلين

نجحت المقاومة الشعبية مدعومة بقوات من الجيش الوطني في السيطرة على مدينة حريب جنوب شرقي محافظة مأرب وتطهيرها من عناصر ميلشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، نقلا عن قناة "العربية" الاثنين.

وأسفرت المواجهات العنيفة التي دارت منذ مساء يوم السبت عن سقوط 13 قتيلا من عناصر الميليشيات وأسر 7 آخرين.

وأفاد مصدر ميداني أن الجيش والمقاومة استولوا على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية خلفها المتمردون أثناء فرارهم من المدينة، حيث قال شهود عيان إن مجموعات من عناصر الميليشيات فرت باتجاه المناطق الحدودية مع محافظة شبوة.

هذا.. وقامت قوات من الجيش الوطني والمقاومة بفرض حزام أمني لحماية المدينة من تسلل عناصر الميليشيات وحفظ الأمن فيها.

وإلى ذلك، أكد أحد شيوخ قبائل صعدة، فهد طالب الشرفي، أن ميليشيات الحوثي تختطف وتعتقل مئات الشباب من أبناء قبائل صعدة، مشيرا إلى أن المتمردين قتلوا 15 محتجزا من أبناء القبائل في أحد سجون المحافظة.