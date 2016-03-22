اليمن.. مصرع 75 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات

كشفت مصادر ميدانية عن مصرع 75 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح بينهم قيادات وذلك نتيجة غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات ميدانية اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق أعلنت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد عن مقتل 39 حوثياً وجرح العشرات نتيجة الغارات والمواجهات.

وأوضحت المصادر، أن حصيلة المواجهات والغارات وصلت إلى 39 قتيلاً حوثياً وجرح العشرات.

وأضافت أن خمسة من المدنيين قتلوا جراء انفجار أحد الألغام التي زرعتها المليشيات الانقلابية بحافلة ركاب في منطقة المقهاية بالضباب غرب المدينة.

وإلى ذلك قتل 24 مسلحاً يتبعون جماعة الحوثي وقوات صالح فيما أُصيب آخرون بعد تجدد الاشتباكات بين رجال المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن معارك دارت في جبال الصفراء وجبال فلقوم ومواقع عسكرية أخرى، وخلالها قطع المقاومون طريق إمدادات الحوثيين وقوات صالح وسيطروا على منطقة النقاش.

وفي محافظة الجوف شمال البلاد قالت مصادر في المقاومة بأن الميليشيات الحوثية فقدت أخطر وأهم قياداتها، حيث قٌتل القيادي الأول للميليشيات في مديرية المتون المدعو عبدالخالق ناجي بن عافية في المديرية ذاتها أثناء اقتحام الجيش والمقاومة للمديرية وفرار الميليشيات منها.

أما الرجل الثاني في تنظيم الحوثي بمحافظة الجوف ومؤسس قاعدة الحوثيين في مديرية الحزم " مركز المحافظة" المدعو حميد عبدالله المكرمي فقد قُتل أثناء اقتحام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لجبل حام الأسفل الى جانب أكثر من 10من مرافقيه الميليشياويين.

