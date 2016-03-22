هادي يؤكد لولد الشيخ مساعيه لإحلال سلام دائم في اليمن

عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لقاء في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، حسب ما جاء في وكالة "سبأ" اليمنية.

وبحسب "سبأ"، جدد هادي تأكيده على مساعي اليمن لإحلال السلام الدائم الذي يؤسس لمستقبل أمن في البلاد وليس ترحيل الأزمات، وهذا ما سيتجلى من خلال تنفيذ القرارات المتصلة باليمن وتطبيقها على أرض الواقع.

من جهته، أعرب ولد الشيخ عن تفاؤله بخطوات إحلال السلام في اليمن المرتكز على قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن السلام هو ما يتم العمل عليه بتعاون الجميع والتطلع الى تحقيقه، معبرا عن تفاؤله بالخطوات والتحركات الجارية لإنهاء الحرب.