التحالف يعزز الجبهات القريبة من صنعاء

أفادت مصادر قناة "العربية في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، بأن بوارج حربية وطائرات التحالف قصفت صباح اليوم الأربعاء مخازن أسلحة وآليات عسكرية في مزرعة تابعة للمخلوع صالح في منطقة الجر بمديرية عبس غرب محافظة حجة. كما استهدف القصف مواقع أخرى في مديرية حيران المجاورة، وأدى إلى مقتل العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير مخازن أسلحة وآليات عسكرية مختلفة.

وفي محافظة صعدة، شمال اليمن، شنت طائرات التحالف عدة غارات استهدفت بها معسكر الصيفي ومنطقة العند في مديرية سحار ومواقع أخرى في مديريات رازح، ودمرت مخازن أسلحة للميليشيات في مناطق القمع والمخروق وأبرق التابعة لمديرية كتاف وفي مديريات شدا ومنبه وباقم والصفراء.

وفي صنعاء، استهدفت طائرات التحالف تجمعا للميليشيات في منطقة بني يوسف بمديرية الحيمة الداخلية غرب محافظة صنعاء، مخلفةً عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، كما قصفت مواقع تابعة لمعسكر العرقوب في منطقة خولان شرق صنعاء.

وفي محافظة تعز، استهدفت طائرات التحالف قوات للميليشيات تتمركز في جبل هان ومنطقة المقهاية في جبهة الضباب غرب مدينة تعز، وتحاول إعادة قطع الطريق الرابط بين تعز وعدن. كما قصفت مواقع عسكرية في جبل العلاء بضاحية الحوبان شرق المدينة.

تأتي هذه الغارات بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات التحالف إلى جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء استعداداً لدحر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من مديريتي أرحب وبني حشيش المجاورتين لنهم وذلك بعد أن رفضت القبائل في هاتين المديريتين الوقوف أو القتال مع الميليشيات.

وأوضحت مصادر قبلية أن أسلحة ثقيلة وصلت الثلاثاء إلى منطقة نهم في إطار التحضير لعملية عسكرية واسعة تهدف إلى استعادة سيطرة الشرعية على عدة مديريات محيطة بالعاصمة صنعاء بالتنسيق مع معظم القبائل التي أبدت موافقتها على الوقوف إلى جانب الشرعية ودعم قوات الجيش الوطني.