المقاومة اليمنية تقبض على 80 متمرداً في تعز

أبلغ مسؤول رفيع في المقاومة الشعبية في تعز قناة "العربية" أن المقاومة ألقت القبض على أكثر من 80 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح كخلايا نائمة في المناطق الخاضعة لسيطرة المقاومة في مدينة تعز، وفي منطقة جبل حبشي ومدينة التربة ومناق أخرى.

وأكد المسؤول أن حملة واسعة لتعقب الخلايا النائمة لا تزال متواصلة في ضوء معلومات هامة حصلت عليها المقاومة من العناصر المقبوض عليها.

كما أوضح أن الذين تم القبض عليهم عناصر متدربة على القنص ينتمون إلى محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار تم إرسالهم في الآونة الأخيرة لاختراق مناطق المقاومة، حيث قبض على معظمهم مختبئين في عمق مناطق سيطرة المقاومة.

وذكر القيادي في المقاومة أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت للميليشيات من صنعاء ومن محافظة الحديدة في محاولة لإعادة محاصرة المدينة.

كذلك لفت إلى أن المقاومة تخوض قتالاً عنيفاً في جبهة الضباب غرب المدينة لصد محاولات الميليشيات المتكررة لاستعادة فرض سيطرتها على المنطقة وغلق الطريق الرابط بين تعز وعدن. وطالب بدعم المقاومة بشكل فوري لصد ما وصفها بالهجمة الشرسة من الميليشيات الانقلابية، مؤكداً حاجة المقاومة الملحة للأسلحة الثقيلة.

وتصدت المقاومة والجيش لهجوم شنه الانقلابيون على السجن المركزي وبعض المنشآت المحيطة به.