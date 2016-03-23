اليمن.. التحالف يقصف مواقع الميليشيات في تعز

كثفت طائرات التحالف العربي ضرباتها على مواقع الميليشيات في منطقة الضباب غرب مدينة تعز بعد استعادة الأخيرة السيطرة عليها وعودة الحصار على المدينة.

وجاءت عودة الميليشيات إلى منطقة الضباب ومحاصرتهم لتعز بعد قطع طريق الإمداد بينها وبين عدن بسبب قلة الدعم للمقاومة الشعبية في المنطقة.

من جهته، وجه المكتب الإعلامي لقائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز، الشيخ حمود المخلافي، رسالة طالب فيها بمزيد من التعزيزات العسكرية لهم.

وكانت قيادات المقاومة في تعز قد وجهت مطالبات عدة لدعم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالسلاح اللازم لصد ميليشيات الحوثي ومنعها من السيطرة مجدداً على المنطقة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر صحافية بشن طائرات التحالف العربي في ساعات الصباح الأولى غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للمتمردين كانت في طريقها إلى مديرية حريب القراميش غرب محافظة مأرب، وتحديداً في نقيل شجاع على الطريق بين مديرية بني حشيش في صنعاء ومديرية حريب القراميش.