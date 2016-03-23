الكويت تستضيف المحادثات اليمنية في أبريل

رجح مسؤول يمني عقد جولة مفاوضات يمنية في الكويت في 17 أبريل المقبل، بينما تحدث وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي عن انعقاد المباحثات أواخر الشهر الجاري.

وفي الرياض التقى ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان التقى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكدا أمن واستقرار اليمن وفق قرار مجلس الأمن 2216.

وأبدى وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي تفاؤله الكبير بانعقاد محادثات السلام في نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن نسبة انعقادها تزيد عن 99 بالمئة، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستشارك فيها.

وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد عاد إلى الرياض قادما من صنعاء بعد زيارة لها استمرت ثلاثة أيام دون الإفصاح عما حققته الزيارة.

والتقى ولد الشيخ في الرياض ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار وفق قرار مجلس الأمن 2216. كما التقى المبعوث الأممي بالرئيس اليمني.

من جهته، شدد الفريق علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية على ضرورة قيام الأمم المتحدة بممارسة مزيد من الضغوطات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 2216. وأضاف الفريق علي محسن خلال لقائه بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أنه يجب أن تستند أي مفاوضات قادمة على تلك القرارات الدولية.