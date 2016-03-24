تجدد المواجهات بين المقاومة والميليشيات قرب صنعاء

تجددت المواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.

وأفادت مصادر المقاومة بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في جبل الحلول ومنطقة ملح باستخدام المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا.

وفي محافظة الجوف، قتل القيادي الميداني الحوثي صادق أمين السيد في مواجهات مع الجيش والمقاومة في منطقة مزوية.

في حين شنت طائرات التحالف عدة غارات على تجمعات للميليشيات في جبل حام شمال المتون وفي مديرية المصلوب.

وفيما تواصل قوات من الجيش والمقاومة زحفها على مواقع ميليشيات الحوثي في بيحان شمال غرب محافظة الجوف، دمرت طائرات التحالف بعدة غارات منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا للميليشيات في منطقة المعيقيب في بيحان.

وفي محافظة الحديدة قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات بغارت التحالف استهدفت مواقع للميليشيات قرب قلعة النخيلة جنوب مدينة الحديدة.