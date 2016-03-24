عام على عاصفة الحزم.. بسط الشرعية على معظم اليمن

تحل هذه الأيام الذكرى الأولى لعملية عاصفة الحزم، بهدف إعادة الشرعية في اليمن.

وأسباب الحرب ظهرت قبل اندلاعها بأسابيع، عندما احتلت الميليشيات البلاد، وأجرت مناورة عسكرية على الحدود السعودية.

ومنذ عام 2009، حرصت ميليشيات الحوثي على الاقتراب من الحدود السعودية، وبعد إطلاق النار على أفراد من حرس الحدود السعودي، اندلعت الحرب، وطهرت القوات السعودية المناطق الحدودية، لتعود الميليشيات إلى عقر دارها في محافظة صعدة.

أوائل شهر مارس عام 2015، أعلن الحوثيون عن مناورة عسكرية قرب الحدود السعودية، وتحديداً في منطقة البقع المحاذية لمدينة نجران السعودية، وكانت الأسلحة المستخدمة هي ما تم الاستيلاء عليه من مخازن الجيش اليمني بعد سيطرتهم على عشرات المعسكرات اليمنية وإثارتهم الفوضى داخل اليمن.

وكان اليمن في ذلك الوقت يعاني من تمرد الحوثيين وأنصار المخلوع صالح ضد الشرعية، التي يقودها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبعد احتجاز الرئيس في العاصمة صنعاء استطاع الوصول لعدن لإنقاذ الشرعية، لكن عمليات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لم تتوقف، حيث أصبح الأمن معدوما في اليمن، وتم الانقلاب على الشرعية بكل مكوناتها.

وأرسل الرئيس هادي طلباً لدول مجلس التعاون الخليجي تضمن "اليمن يعيش تدهوراً شديداً وبالغ الخطورة، جراء الأعمال العدوانية المستمرة والاعتداءات المتواصلة على السيادة التي قام ولا يزال يقوم بها الانقلابيون الحوثيون بهدف تفتيت البلاد وضرب أمنه واستقراره".

وتابع "أتوجه إليكم أيها الأخوة مناشداً دولكم الشقيقة للوقوف وكما عهدناكم دائماً إلى جانب الشعب اليمني لحماية اليمن".