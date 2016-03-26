تعز.. تجدد المواجهات بين المقاومة وميليشيا الحوثي

تجددت المواجهات في عدة جبهات في محافظات تعز وصنعاء والجوف بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وشهدت الجبهات المحيطة بمدينة تعز مواجهات وقصفا متبادلا بالأسلحة الثقيلة في الجهتين الغربية والشمالية للمدينة في حين قصفت الميليشيات أحياء ثعبات والدعوة والكمب القريبين من منطقة القصر شرق المدينة وحي الزنوج والمناطق المجاورة له شمال المدينة.

وفي جبهة الأقروض جنوب تعز صدت المقاومة هجوما للميليشيات حاولت خلاله فجر اليوم السبت استعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية حيث هاجمت منطقة الخلل في عزلة الأقروض.

وفي الجبهة الغربية صدت المقاومة غرب منطقة السجن المركزي محاولة تسلل للميليشيات وقتل خلالها العديد من العناصر المتسللة التابعة للميليشيات.

وفيما أحيت المحافظات التي استعادت الشرعية السيطرة عليها ذكرى انطلاق عاصفة الحزم قبل عام بتأييد تدخل دول التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن واستعادة الدولة اليمنية من قبضة الانقلابيين، خرج المخلوع صالح من أحد الأنفاق في ميدان السبعين لحضور تجمع لأنصاره انتقد فيه مجلس الأمن الدولي وأكد إصراره على العنف وعدم الانصياع لقرارات الشرعية الدولية لإحلال السلام في اليمن.

وفي صنعاء أفادت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدا هجوما للميليشيات في السلسلة الجبلية القريبة من منطقة الخول في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن المواجهات التي استمرت لعدة ساعات صباح السبت أسفرت عن سقوط ما يقرب من 20 قتيلا وجرح العشرات من الميليشيات حيث سيطرت المقاومة والجيش الوطني على تباب القناص والشهيد أبو فضل والمرزمي وجرب مجلي والمرتفعات المطلة على سد عامر وحجر السلط.

وفي محافظة الجوف تجددت الاشتباكات في مديرية المتون بعد عمليات تسلل متكررة للميليشيات إلى بعض المناطق في حين شنت طائرات التحالف 3 غارات على تجمعات للميليشيات في مديرية الغيل المجاورة غرب المحافظة.