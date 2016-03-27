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اليمن..الجيش الوطني يدحر الميليشيات بمناطق واسعة في حجة

المصدر: العربية.نت
أرشيفية
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أعلن مسؤول عسكري يمني أن قوات من الجيش الوطني دحرت ميليشيات المخلوع صالح من مناطق المخازن والمدحاشة ومزارع نسيم غرب مدينة حرض ومزارع أخرى قريبة من مدينة ميدي في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وصرح العميد ركن عمر سجاف أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة أن قوات الجيش شنت هجوما واسعا ضد ميليشيات المخلوع في المزارع الميحطة بمدينة ميدي، وذلك بعد أن أحكمت سيطرتها الكاملة المدينة.

وأوضح سجاف أن المواجهات متواصلة منذ ساعات الصباح باستخدام مختلف الأسلحة.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، أعلنت المقاومة الشعبية عن مقتل ثمانية من ميليشيات الحوثي في منطقة عبل الوهبية التابعة لمديرية السوادية، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المقاومة والميليشيات منذ ساعات الصباح الأولى.

كلمات دالّة

#ميليشيات الحوثي, #حجة, #شمال غرب اليمن, #صالح, #الجيش الوطني, #المقاومة

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