المتمردون يقتحمون جامعة صنعاء وتوقف الدراسة

توقفت الدراسة في جميع كليات جامعة صنعاء، كبرى الجامعة اليمنية، وذلك نتيجة إضراب شامل بدأه أساتذة وموظفو الجامعة بالتوقف الكامل عن العمل بدءاً من اليوم الأحد احتجاجاً على اقتحام ميليشيات الحوثي للجامعة وفرض رئيس جديد لها وعمداء للكليات من أنصارهم والموالين لهم.

وأوضح بيان صادر عن نقابتي هيئة التدريس وموظفي الجامعة أن ميليشيات الحوثي اقتحمت مكاتب الجامعة واستولت على محتوياتها، ووجهت تهماً لأساتذة الجامعة وبعض مسؤوليها بـ"العمالة والخيانة والتدليس".

وطالب البيان الميليشيات بالتوقف عن التدخلات في شؤون الجامعة وإلغاء التعيينات غير القانونية التي أقدمت عليها.