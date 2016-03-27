اليمن.. الشرعية تعلن تحرير مدينة ميدي من الانقلابيين

أعلنت مصادر عسكرية تابعة للقوات الشرعية في اليمن عن تحرير ثاني أهم مدن محافظة حجة شمال غرب اليمن من الميليشيات الانقلابية.

وقال العميد ركن عمر سجاف، اركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة، إن قوات الجيش الوطني سيطرت سيطرة كاملة على مدينة ميدي ومزارع محيطة بها.

وأوضح سجاف في تصريحات صحافية أن ميدي والمزارع المحيطة بها تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي وصالح عقب هجوم عسكري استمر منذ صباح اليوم الأحد.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة في حجة إن الجيش الوطني سيطر على مواقع ميليشيات الحوثي وقوات صالح في المخازن، والمداحشة، ومزارع نسيم، غرب مدينة حرض.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، بمقتل 18 حوثياً وإصابة العديد منهم في حصيلة مواجهات بعدة جبهات وكذا نتيجة قصف مقاتلات التحالف العربي لتجمعات الميليشيات الانقلابية.

وأضافت المصادر أن 6 من عناصر الجيش الوطني والمقاومة قتلوا وأصيب 7 آخرون، فيما جرح 11 من المدنيين بجراح متفاوتة جراء القصف العشوائي الذي تشنه ميليشيات الحوثي بشكل يومي على الأحياء السكنية من مواقعها في أطراف المدينة.

وفي محافظة إب بوسط البلاد، أكدت مصادر ميدانية أن 14 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع قتلوا بكمين للمقاومة استهدف تعزيزات لهم بمدينة يريم كانت متجهة إلى تعز.

وفي البيضاء، قالت مصادر محلية إن المقاومة الشعبية قتلت اليوم الأحد، قيادياً حوثياً مع 7 من مرافقيه، وأسرت 3 آخرين.

وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو "أبو ثابت" وسبعة من مرافقيه قتلوا في المواجهات التي دارت، الأحد، بمنطقة عبل الوهبية في مديرية السوادية.

أما في محافظة الجوف شمال البلاد، فأكدت مصادر في المقاومة أن طيران التحالف استهدف بغارة عربة عسكرية كانت محملة بمقاتلين حوثيين في وادي آل عذيبان جوار العلوب، ما أدى إلى تدمير العربة ومقتل 8 من عناصر الميليشيات.

كما قتل خمسة من مسلحي الحوثي في معارك عنيفة بمنطقة المصلوب بين قبائل بني نوف، مسنودين بقوات من الجيش الوطني من جهة وبين ميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وفي محافظة الحديدة غرب البلاد، أكدت مصادر ميدانية أن رجال المقاومة أطلقوا النيران على القيادي الحوثي المدعو أبو ناجي أثناء مروره في أحد شوارع المدينة ما أدى إلى مقتله.

وأشارت المصادر إلى أن أبو ناجي هو أحد المسؤولين عن نقاط التفتيش في المدينة.