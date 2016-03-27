اليمن.. مقتل 10 من عناصر تنظيم القاعدة بقصف في أبين

أفادت مصادر أمنية يمنية أن عشرة على الأقل من عناصر القاعدة قتلوا في غارة لطائرة من دون طيار مساء أمس استهدفت معسكرا لتنظيم القاعدة في محافظة أبين. وأوضحت المصادر أن القصف طالَ معسكرا في بلدة المحفد القريب من مدينة زنجبار.

كما اندلعت اشتباكات بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على جبهة نهم، بالتزامن مع قصف التحالف العربي مواقع للميليشيات.

وبحسب مصادر ميدانية، تركزت المواجهات في مناطق ضبوعة والسلط والمعين، بالتزامن مع قصف متواصل من طائرات التحالف العربي، أسفر عن مقتل ستة وعشرين من الميليشيات وتدمير عدد من الآليات كما قصف التحالف معسكر الصمع في مديرية أرحب.

أما في مدينة يريم التابعة لمحافظة إب، فأكد المركز الإعلامي للمقاومة مقتل أربعة من ميليشيات الحوثي في كمين نصبته المقاومة استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها من صنعاء إلى تعز.

وفي محافظة تعز، شهدت جبهة الوازعية غرب المحافظة، مواجهات عنيفة بعد مهاجمة المقاومة مواقع الميليشيات رداً على قصفها عدداً من قرى المنطقة.

المواجهات بحسب مصادر المقاومة، استمرت أربعا وعشرين ساعة، وكبدت المقاومةُ الميليشيات خسائر بشرية ومادية واستعادت خلالها جبلي الحبيشية والضعيف في الوازعية والشمايتين.

وبدورها، شنت طائرات التحالف غارات في محافظة صعدة، استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين في الجعملة وساقين.

كما قصفت مواقع متفرقة للميليشيات في منطقة الديمة في مديرية عسيلان في محافظة شبوة.

وفي محافظة الجوف استهدف التحالف مركزا لميليشيات الحوثي في مديرية المتون.