اليمن.. مقتل 11 عنصراً من ميليشيات الحوثي في تعز

تتواصل المواجهات في اليمن منذ يوم أمس على جبهة ميدي غرب محافظة حجة، بين ميليشيات المخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة أخرى. وقد تمكنت المقاومة من قطع الطريق الرابط بين حرض وميدي بعد استعادتها عددا من المناطق في مواجهات بين الجيش والمقاومة وبين الميليشيات على جبهة ميدي في حجة.

وسيطر الجيش والمقاومة على عدد من المناطق، وقطعا الطريق بين حرض وميديم.

وفي محافظة تعز، أفادت مصادر العربية بمقتل 11 عنصرا من ميليشيات الحوثي في مواجهات الأحد بين المقاومة الشعبية والميليشيات في جبهة حيفان - الأعبوس جنوب تعز على الحدود مع محافظة لحج.

كما تدور اشتباكات عنيفة في الجبهة الجنوبية لمدينة تعز، خصوصا في مناطق الدمنة والاقروض وسامع، ومنطقة الشقب، حيث تحاول الميليشيات استعادة السيطرة على مناطق كانت فقدتها الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر ميدانية بمقتل عدد من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة ماوية شرق تعز في كمين للمقاومة.

كما قتل 5 آخرون في كمين للمقاومة استهدف دورية للميليشيات في مدنية يريم في محافظة إب، وذلك بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين المقاومة الشعبية والميليشيات في منطقة الاشعور وحزم العدين غرب محافظة إب.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، أكدت مصادر المقاومة قتل عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في منطقة عبل الوهبية بينهم القيادي أبو ثابت كما تم أسر عدد آخر بينهم أطفال كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات بحسب مصادر المقاومة.