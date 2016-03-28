هادي: الخيار الوحيد أمام الانقلابيين تنفيذ القرار 2216

جدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تأكيده على أن الخيار الوحيد أمام الميليشيات الانقلابية هو الانصياع الكامل لمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216.



وأشاد هادي، الذي ترأس اجتماعاً لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في اليمن، بالمواقف المشرفة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة القوى الانقلابية وبدعم وإسناد دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جهتها، أعلنت مصادر عسكرية تابعة للقوات الشرعية في اليمن عن تحرير ثاني أهم مدن محافظة حجة شمال غرب البلاد من المتمردين.

وسيطرت قوات الجيش الوطني بالكامل على مدينة ميدي ومزارع محيطة بها.



