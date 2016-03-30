عدن..استئناف المعارك بين القوات اليمنية ومقاتلي القاعدة

اندلعت مواجهات جديدة يوم الأربعاء بين القوات اليمنية ومقاتلين من تنظيم القاعدة في عدن، بينما كثف التحالف العربي الذي تقوده السعودية غاراته الجوية على مواقع المتطرفين في جنوب اليمن.

وقال مسؤول عسكري إن المعارك بين القوات المدعومة من التحالف العربي تركزت في منطقة المنصورة في عدن كبرى مدن الجنوب، التي تشهد مواجهات متكررة بين الجانبين منذ منتصف مارس.

وأضاف هذا المسؤول أن القوات اليمنية نجحت في الانتشار في الشوارع الرئيسية وفي السيطرة على السجن المركزي بعد مواجهات استمرت ثلاث ساعات، بدون أن يتمكن من ذكر أي حصيلة للمواجهات.

وشرقا، قال سكان في زنجبار كبرى مدن محافظة أبين إنهم رأوا عناصر من القاعدة يفرغون المقرات الحكومية من الأسلحة ويتوجهون بها إلى ضواحي المدينة بعد قصف جوي للتحالف.

وأضافوا أن عناصر القاعدة أعلنوا الاستنفار في زنجبار وجعار المجاورة نتيجة التحليق المكثف لمقاتلات التحالف العربي وطائرات أميركية بدون طيار.

ويأتي ذلك غداة سلسلة من الغارات الجوية شنها التحالف العربي على مواقع للقاعدة في أبين وفي مدينة المكلا (جنوب شرق) التي يسيطر عليها التنظيم منذ حوالي عام واحد، كما ذكر سكان ومسؤولون محليون.

وقال مسؤولون محليون في المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت إن 5 من أعضاء القاعدة قتلوا وجرح 3 آخرون في هذه الغارات.

وذكر مسؤول محلي مساء الثلاثاء أن تنظيم القاعدة دعا سكان المكلا مساء الثلاثاء إلى الاحتجاج على غارة أميركية استهدفت الأسبوع الماضي احد معسكرات التدريب التابعة له وادت الى سقوط 71 قتيلا، لكن بعض السكان رفضوا الانضمام الى التظاهرة الاحتجاجية.