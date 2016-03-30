يونيسيف.. طفولة اليمن إلى الهاوية

سلط تقرير حديث للأمم المتحدة الضوء على معاناة أطفال اليمن، حيث تأكل الحرب يوميا أكثر من ستة أطفال، فيما سجلت تقارير أممية أخرى أن ثلث مقاتلي ميليشيات الحوثي، هم أطفال.

ووثق التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" المعلومات بالأرقام، حيث أكد أن 6 أطفال يمنيين يقتلون أو يصابون كل يوم على الأقل، ودعا التقرير لوقف المعاناة التي يعيشها أطفال اليمن بين التشرد والتجنيد في القتال والموت بأمراض مختلفة.

ووثق تقرير يونيسف، حتى الآن مقتل قرابة الألف طفل في الحرب، وموت أكثر من 10 آلاف طفل بسبب توقف عملية التطعيم، فيما يعاني نحو 320 ألف طفل من سوء التغذية، ويحتاج 10 ملايين طفل آخرين إلى مساعدات إنسانية للحيلولة دون تدهور أوضاعهم الغذائية والصحية بشكل أكبر.

وأضاف التقرير الأممي أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية في اليمن على شفا انهيار كامل مع توقف الكهرباء وانقطاع المياه في معظم المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء.. إضافة إلى تعرض مئات المدارس وعشرات المنشآت الصحية للضرر جراء العمليات العسكرية، ما أدى إلى توقف معظمها عن تقديم خدماتها للسكان في مناطق الصراع.. وفي مقدمتهم الأطفال.

أما المعضلة الأبرز فهي عملية التجنيد التي طالت أطفال اليمن في السنوات الأخيرة، فقد سجلت تقارير أممية أعلى نسبة تجنيد في صفوف ميليشيات الحوثي، حيث بلغت 82 بالمئة من الأطفال المجندين، يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي، ويمثلون ثلث عدد المقاتلين.