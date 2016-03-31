وزير يمني: 66 ألف انتهاك ارتكبه الانقلابيون في 2014

كشف مسؤول حكومي يمني عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية لأكثر من 66 ألف انتهاك منذ أواخر العام 2014.

وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي أن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتي رصدها ووثقها التحالف اليمني بلغ 66 ألف و277 حالة منذ الأول من ديسمبر 2014م، وحتى نهاية ديسمبر الماضي وشملت 17 محافظة من أصل 22 محافظة تواجدت فيها فرق الرصد التابعة لتحالف المجتمع اليمني.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن التحالف رصد خلال تلك الفترة مقتل 8 آلاف و 202 مدنياً بينهم 508 طفلاً و 470 امرأة، وإصابة 19 ألف و 882 مدنياً، بينهم ألفين و 296 طفلاً وألف و927 امرأة ، فيما احتجزت تعسفاً 8 آلاف و 458 شخصاً.

كما لفت إلى أن شريحة السياسيين كانت هي الفئة الأكثر احتجازاً، حيث وصل عدد المحتجزين سياسياً إلى 4 ألف و649 شخصاً ، يلي ذلك الإعلاميين بنحو 191 اعلامياً إضافة إلى ألفين و 18 8 ناشطاً و ألف و421 آخرون ، و 159 طفلاً و 10 نساء.

على صعيد آخر، قال مكتب الصليب الأحمر بمحافظة تعز أن مليشيا الحوثي قامت بمنع الفريق أكثر من أربع مرات من الوصول لمنطقة الزنوج شمالي المدينة، وذلك من أجل أخذ بعض جثامين شباب المقاومة.

وقال مصدر في الصليب الأحمر بأنهم منذ أكثر من 5 أيام وهم يحاولون التواصل مع قيادات الحوثيين ويعدوهم في المساء بأنهم مستعدين لتسليم جثامين شباب المقاومة ولكنه عند وصول الفريق في صباح اليوم الثاني الى القرب من المكان يغلق المسؤولون منهم هواتفهم ويمنعهم القناصة من الاقتراب.

وأشار المصدر إلى أن الفريق لم يكن يتوقع أن يباشر القناصة المتمركزون في المكان صباح اليوم بإطلاق النار عليهم خلال محاولتهم للمرة الخامسة وهو الأمر الذي دفعهم للانسحاب الى مناطق تماس المقاومة ولم يحدث أي إصابات.