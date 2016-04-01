المبعوث الأممي: المفاوضات اليمنية في موعدها 18 أبريل

أعلن وسيط الأمم المتحدة في اليمن، اليوم الجمعة، أن مفاوضات السلام التي تهدف إلى إنهاء النزاع ستبدأ في 18 أبريل كما هو مقرر، وذلك مع استمرار المعارك شمال غرب البلاد.

وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان: "مع الإرادة السياسية وحسن النية والتوازن، بإمكان الأطراف أن تنتهز هذه الفرصة لإنهاء النزاع وتمهيد الطريق أمام نهاية دائمة للحرب".

وتعمل فرق الأمم المتحدة "بأقصى سرعة" في صنعاء والرياض تحضيراً للمفاوضات.

وكان ولد الشيخ أحمد أعلن في 23 مارس وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد في 10 أبريل، واستئناف محادثات السلام في 18 من نفس الشهر في الكويت.

وأكد، الجمعة، انعقاد هذه المحادثات بعد اشتباكات في شمال غرب اليمن بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين أوقعت عشرات القتلى.